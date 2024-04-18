Полуфинал Лиги чемпионов пройдёт без английских команд – такого не было четыре года

Представители Английской премьер-лиги не смогли добраться до полуфинала текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Неудачу в четвертьфинале потерпели лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити»: «канониры» уступили «Баварии» (2:3 по сумме двух матчей), а «горожане» не смогли одолеть мадридский «Реал» (4:4 и 3:4 в серии послематчевых пенальти). Два других представители Англии – «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» – покинули турнир ещё на групповой стадии.

Впервые с сезона-2019/20 в полуфинале Лиги чемпионов не будет ни одной команды, представляющей Английскую премьер-лигу. Путёвки в финал будут разыграны в противостояниях «ПСЖ» с дортмундской «Боруссией» и «Баварии» и «Реалом».