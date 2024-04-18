Стали известны все полуфинальные пары текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Они выглядят следующим образом:

«Боруссия» (Германия) - «ПСЖ» (Франция);

«Бавария» (Германия) - «Реал» (Испания).

Первые матчи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая 2024 года.

Дортмундская «Боруссия» во вторник в четвертьфинальном противостоянии прошла мадридский «Атлетико» (5:4 общ.), парижане оставили за бортом турнира «Барселону» (6:4).

День спустя «Бавария» на опыте выбила из турнира лондонский «Арсенал» (3:2), а «Манчестер Сити» в серии пенальти проиграл мадридскому «Реалу» (4:4, 3:4 пен.).

Больше подробностей о драматичной игре в Манчестере, которая завершила череду четвертьфинальных ответных поединков - в нашем ревью.