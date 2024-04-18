Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов

Второй раунд противостояния двух последних победителей Лиги чемпионов состоялся в Англии. «Манчестер Сити» против мадридского «Реала». Хосеп Гвардиола против Карло Анчелотти. Эрлинг Холанн против Винисиуса Жуниора. И далее по списку.

Начинали с чистого листа. В первом матче была ничья 3:3. Массу эмоций впитали от матча на «Бернабеу» болельщики обоих клубов. Быстрый гол «небесно-голубых», обмен парой мячей с той и другой стороны плюс спасительный гол «Реала». Многие предпочли бы такое пиршество увидеть в финале, но жребий распорядился иначе.

«Ман Сити» и «Реал» нередко пересекаются в Лиге чемпионов. Если не копать глубже и взять только предыдущий сезон, то там они встретились в полуфинале. В первом матче в Мадриде также родилась ничья, но скромная, 1:1 всего. А в ответке команда Гвардиолы устроила знатную взбучку «сливочным», после чего выиграла финал у «Интера».

На протяжении долгих лет ни один клуб не мог выиграть Лигу чемпионов два раза подряд. Эту традицию прервал как раз «Реал» в 2017 году. Раньше он несколько сезонов кряду не проходил дальше 1/8 финала, но кто сейчас о таком вспоминает? Путь «Манчестер Сити» к первому титулу в Лиге чемпионов тоже тернист был.

У «Реала» оказалось одно изменение в старте по сравнению с матчем восьмидневной давности. Дисквалифицированного Тчуамени в центре обороны подменил Начо. У «Сити» вернулся после травмы Уокер – занял позицию Стоунса на правом фланге. Де Брёйне больше не тошнило – Ковачич присел на лавку. В воротах – Эдерсон, а не Ортега.

На восьмой минуте почуялось первое дыхание опасного момента. «Сити» отыскал свободную зону на правом фланге, в которую ворвался де Брёйне. Последовал сильный прострел от Кевина, и мяч надёжно забрал Лунин. Скорее всего, Гвардиола дал установку специально прессинговать вратаря соперника, однако тот сохранял нервы спокойными.

«Реал» тоже кое-что попробовал впереди. Если примерно на той же минуте первого матча Камавинга забил дальним ударом с рикошетом от Диаша, то теперь Эдуардо без рикошета отправил мяч в руки Эдерсона. Казалось бы, ничего серьёзного. Но уже назревал гол в ворота «Манчестер Сити». Задним числом по факту можно так сказать.

Карвахаль с правого фланга своей половины поля забросил мяч на вертикально чужую. Беллингем там принял игровой снаряд и оставил его Винисиусу. Тот прострелил мимо Диаша и Уокера, а Родриго пробил в Эдерсона и идеально среагировал на добивание, поразив левый нижний (0:1). Счёт открыт на двенадцатой минуте.

«Ман Сити», естественно, это не понравилось. Манкунианцы стали близко приближаться к воротам Лунина и быстро создали несколько шансов для ответного гола. Бернарду Силва пробивал с левой стороны, Рюдигер заблокировал, мяч улетел на угловой. Дальше – ещё корнер. Де Брёйне закрутил его во вратарскую, и Лунин смахнул мяч на новый угловой.

Холанн выиграл верх у Начо и головой пробил выше створа. Вскоре Лунин нейтрализовал новый прострел де Брёйне, но атака хозяев продолжилась. Холанн перевесил Вальверде и вторым этажом протестировал перекладину. Отскок случился на Силву, который не сумел под него подстроиться (в отличие от Родриго в эпизоде с голом).

Контратака «Реала» могла стоить «Сити» второго пропущенного гола. Сгрудились три защитника хозяев в центре и видоизменили пас Винисиуса, в результате мяч добрался чётко до Карвахаля. Размашисто приложился Дани, но только вот попал в Гвардиола. От души выстрелил и Вальверде со значительной дистанции – это уже на трибуны.

Дальний удар де Брёйне в левый угол – Лунин вытащил. Грилиш внедрился в штрафную, пробил с задеванием Карвахаля – угловой. Де Брёйне ахнул справа – мимо противоположной девятки. До конца тайма де Брёйне ещё раз не перехитрил Лунина сухим листом с углового, а Фоден с дистанции запустил сферу вне створа.

На перерыв «Реал» унёс минимальный счёт в свою пользу. «Манчестер Сити» наиграл как минимум на один забитый мяч, но остался без него в первом тайме. Предсказуемо в контратакующем ключе действовал «Мадрид». Карвахаль жёлтой карточкой заработал себе дисквалификацию потенциально на первый полуфинальный матч.

В начале второго тайма Начо едва не завёл мяч в свои ворота. Что-то он зазевался и двинулся назад под прессингом Холанна, а Лунина уже в рамке не было. Удалось всё-таки Начо в нужный момент опомниться и исправить свою оплошность, вынести мяч. После углового с подбора бил Фоден, и получилось не шибко остро в руки Лунина.

Но в целом спокойно шла игра после перерыва. «Реал» вроде спокойно отбивался без моментов, однако подвела гостей ошибка защитника. Доку, выпущенный Гвардиолой на замену, прострелил слева, Рюдигер в падении на ближней штанге подарил мяч де Брёйне, и то не простил, створ поразил. 1:1. Сравнялся счёт и по сумме двух матчей – 4:4.

Де Брёйне вознамерился оформить быстрый дубль. Издали он пальнул чуть выше перекладины. Возможно, Лунин дотянулся до мяча, но углового не было. А когда выкатил слева Доку уже без посредников для де Брёйне, вообще швах для «Реала» накликался. Но здесь простил Кевин, из убойной позиции шарахнув к небу.

Дополнительного времени оказалось не избежать. Команды упустили по моменту в конце второго и третьего таймов. На 90+5-й минуте Холанн коряво не попал в створ на левой штанге. На 105+2-й Браим Диас слева выдал ключевой пас к ближнему краю вратарской, а Рюдигер сходу ткнул мяч не туда, куда хотел.

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Морально команды были готовы к серии пенальти. По игре она смотрелась наиболее вероятным вариантом. Тренеры не скупились на замены. Гвардиола убрал с поля в том числе Холанна и де Брёйне. Анчелотти снял с игры в дополнительное время подуставшего Винисиуса и травмированного Карвахаля. Родриго был заменён раньше.

Хулиан Альварес имел полумомент на 120-й минуте, когда с правого полуфланга пробил в ближний угол. Лунину там надо было просто обойтись без фокусов, и он не дрогнул. Ну и финальный свисток прозвучал после одной компенсированной минуты. Финальный, но не совсем. Это увлекательное противостояние увенчала серия пенальти.

Открывал послематчевую перестрелку «Манчестер Сити». Хулиан Альварес поразил правый угол – не угадал Лунин (1:0, здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Старина Модрич подвёл партнёров – пробил в сторону левого угла, куда упал Эдерсон, сотворивший спасение (1:0). То есть сразу же осеклись мадридцы.

А Бернарду Силва что сделал? Просто пробил по центру. И даже не паненкой. Хотел спижонить, а Лунин остался на месте и спокойно взял мяч (1:0). Беллингем отличился в левую часть створа, где не оказалось Эдерсона (1:1). Ковачич пробил примерно туда же – а там Лунин (1:1). Васкес – на классе в левый угол (1:2).

Фоден не подкачал и перехитрил Лунина (2:2). Начо снабдил мячом правый угол (2:3). Дальше у «Сити» бил вратарь Эдерсон – в левый угол положил мяч, хотя угадал Лунин (3:3). Ну и Рюдигер пробил решающий одиннадцатиметровый также в левый угол (3:4). Мадридский «Реал» – в полуфинале Лиги чемпионов!

Кирилл Иванцов