Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов

Второй раунд противостояния двух последних победителей Лиги чемпионов состоялся в Англии. «Манчестер Сити» против мадридского «Реала». Хосеп Гвардиола против Карло Анчелотти. Эрлинг Холанн против Винисиуса Жуниора. И далее по списку.
|Манчестер Сити
1:1
пен. 3:4
|Реал Мадрид
|12'Родриго (0:1)
|(1:1) Де Брёйне Кевин76'
Начинали с чистого листа. В первом матче была ничья 3:3. Массу эмоций впитали от матча на «Бернабеу» болельщики обоих клубов. Быстрый гол «небесно-голубых», обмен парой мячей с той и другой стороны плюс спасительный гол «Реала». Многие предпочли бы такое пиршество увидеть в финале, но жребий распорядился иначе.
«Ман Сити» и «Реал» нередко пересекаются в Лиге чемпионов. Если не копать глубже и взять только предыдущий сезон, то там они встретились в полуфинале. В первом матче в Мадриде также родилась ничья, но скромная, 1:1 всего. А в ответке команда Гвардиолы устроила знатную взбучку «сливочным», после чего выиграла финал у «Интера».
На протяжении долгих лет ни один клуб не мог выиграть Лигу чемпионов два раза подряд. Эту традицию прервал как раз «Реал» в 2017 году. Раньше он несколько сезонов кряду не проходил дальше 1/8 финала, но кто сейчас о таком вспоминает? Путь «Манчестер Сити» к первому титулу в Лиге чемпионов тоже тернист был.
У «Реала» оказалось одно изменение в старте по сравнению с матчем восьмидневной давности. Дисквалифицированного Тчуамени в центре обороны подменил Начо. У «Сити» вернулся после травмы Уокер – занял позицию Стоунса на правом фланге. Де Брёйне больше не тошнило – Ковачич присел на лавку. В воротах – Эдерсон, а не Ортега.
На восьмой минуте почуялось первое дыхание опасного момента. «Сити» отыскал свободную зону на правом фланге, в которую ворвался де Брёйне. Последовал сильный прострел от Кевина, и мяч надёжно забрал Лунин. Скорее всего, Гвардиола дал установку специально прессинговать вратаря соперника, однако тот сохранял нервы спокойными.
«Реал» тоже кое-что попробовал впереди. Если примерно на той же минуте первого матча Камавинга забил дальним ударом с рикошетом от Диаша, то теперь Эдуардо без рикошета отправил мяч в руки Эдерсона. Казалось бы, ничего серьёзного. Но уже назревал гол в ворота «Манчестер Сити». Задним числом по факту можно так сказать.
Карвахаль с правого фланга своей половины поля забросил мяч на вертикально чужую. Беллингем там принял игровой снаряд и оставил его Винисиусу. Тот прострелил мимо Диаша и Уокера, а Родриго пробил в Эдерсона и идеально среагировал на добивание, поразив левый нижний (0:1). Счёт открыт на двенадцатой минуте.
«Ман Сити», естественно, это не понравилось. Манкунианцы стали близко приближаться к воротам Лунина и быстро создали несколько шансов для ответного гола. Бернарду Силва пробивал с левой стороны, Рюдигер заблокировал, мяч улетел на угловой. Дальше – ещё корнер. Де Брёйне закрутил его во вратарскую, и Лунин смахнул мяч на новый угловой.
Холанн выиграл верх у Начо и головой пробил выше створа. Вскоре Лунин нейтрализовал новый прострел де Брёйне, но атака хозяев продолжилась. Холанн перевесил Вальверде и вторым этажом протестировал перекладину. Отскок случился на Силву, который не сумел под него подстроиться (в отличие от Родриго в эпизоде с голом).
Контратака «Реала» могла стоить «Сити» второго пропущенного гола. Сгрудились три защитника хозяев в центре и видоизменили пас Винисиуса, в результате мяч добрался чётко до Карвахаля. Размашисто приложился Дани, но только вот попал в Гвардиола. От души выстрелил и Вальверде со значительной дистанции – это уже на трибуны.
Дальний удар де Брёйне в левый угол – Лунин вытащил. Грилиш внедрился в штрафную, пробил с задеванием Карвахаля – угловой. Де Брёйне ахнул справа – мимо противоположной девятки. До конца тайма де Брёйне ещё раз не перехитрил Лунина сухим листом с углового, а Фоден с дистанции запустил сферу вне створа.
На перерыв «Реал» унёс минимальный счёт в свою пользу. «Манчестер Сити» наиграл как минимум на один забитый мяч, но остался без него в первом тайме. Предсказуемо в контратакующем ключе действовал «Мадрид». Карвахаль жёлтой карточкой заработал себе дисквалификацию потенциально на первый полуфинальный матч.
В начале второго тайма Начо едва не завёл мяч в свои ворота. Что-то он зазевался и двинулся назад под прессингом Холанна, а Лунина уже в рамке не было. Удалось всё-таки Начо в нужный момент опомниться и исправить свою оплошность, вынести мяч. После углового с подбора бил Фоден, и получилось не шибко остро в руки Лунина.
Но в целом спокойно шла игра после перерыва. «Реал» вроде спокойно отбивался без моментов, однако подвела гостей ошибка защитника. Доку, выпущенный Гвардиолой на замену, прострелил слева, Рюдигер в падении на ближней штанге подарил мяч де Брёйне, и то не простил, створ поразил. 1:1. Сравнялся счёт и по сумме двух матчей – 4:4.
Де Брёйне вознамерился оформить быстрый дубль. Издали он пальнул чуть выше перекладины. Возможно, Лунин дотянулся до мяча, но углового не было. А когда выкатил слева Доку уже без посредников для де Брёйне, вообще швах для «Реала» накликался. Но здесь простил Кевин, из убойной позиции шарахнув к небу.
Дополнительного времени оказалось не избежать. Команды упустили по моменту в конце второго и третьего таймов. На 90+5-й минуте Холанн коряво не попал в створ на левой штанге. На 105+2-й Браим Диас слева выдал ключевой пас к ближнему краю вратарской, а Рюдигер сходу ткнул мяч не туда, куда хотел.
Морально команды были готовы к серии пенальти. По игре она смотрелась наиболее вероятным вариантом. Тренеры не скупились на замены. Гвардиола убрал с поля в том числе Холанна и де Брёйне. Анчелотти снял с игры в дополнительное время подуставшего Винисиуса и травмированного Карвахаля. Родриго был заменён раньше.
Хулиан Альварес имел полумомент на 120-й минуте, когда с правого полуфланга пробил в ближний угол. Лунину там надо было просто обойтись без фокусов, и он не дрогнул. Ну и финальный свисток прозвучал после одной компенсированной минуты. Финальный, но не совсем. Это увлекательное противостояние увенчала серия пенальти.
Открывал послематчевую перестрелку «Манчестер Сити». Хулиан Альварес поразил правый угол – не угадал Лунин (1:0, здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Старина Модрич подвёл партнёров – пробил в сторону левого угла, куда упал Эдерсон, сотворивший спасение (1:0). То есть сразу же осеклись мадридцы.
А Бернарду Силва что сделал? Просто пробил по центру. И даже не паненкой. Хотел спижонить, а Лунин остался на месте и спокойно взял мяч (1:0). Беллингем отличился в левую часть створа, где не оказалось Эдерсона (1:1). Ковачич пробил примерно туда же – а там Лунин (1:1). Васкес – на классе в левый угол (1:2).
Фоден не подкачал и перехитрил Лунина (2:2). Начо снабдил мячом правый угол (2:3). Дальше у «Сити» бил вратарь Эдерсон – в левый угол положил мяч, хотя угадал Лунин (3:3). Ну и Рюдигер пробил решающий одиннадцатиметровый также в левый угол (3:4). Мадридский «Реал» – в полуфинале Лиги чемпионов!
Кирилл Иванцов
Но реал сыграл очень слабо
Отыграть весь матч в глухой обороне против более уставшего соперника, имея равные по классу составы, это как то совсем штремно...
Пенали то лотерея, если бы проиграли - как бы тогда их игру оценивали?
Не удивлюсь, есль возьмут ЛЧ. Но Реалу конечно не хватает забивных напов и усиления со скомейки. Просто не кем усилить. Модрич вообще закис и ему пора на пенсию. Гюлер мне напоминает ситуацию с азаром. Один в один. Травмы + не пошло.
А на самом деле, думаю что Барса прошла б если не красная, ПСЖ особо и не показывал внятную игру, заиграли только после красной.
Мне показалось, что к 70й минуте МСити сам подустал уже и Реал немного ожил.
Тем кому не понравилась "антифутбольная" игра Реала посочувствую)
Hala Madrid!
Карвахаль уже не молодой, но играть почти весь матч против сначала Грильяша , потом еще одного бегнка это конечно нечто - и ведь нормально сдерживал!!!!
ВИни сегодня с пасами и без кривляний был гениален, обидно конечно что так и не смог обогнать Уокера, но в целом он играл на команду - какое же внушение должен был сделать Карло ему!!!
Вальверде на уровне отыграл...КРоос неожиданно много обрезов опасных.....блин, Начо закрыл Троллля и не успев похвалить его за стабильность он начинал какие-то привозы, чуть было не забивая в свои ворота......Рордриго нормально, свой забил и в целом старался.....Белингем молодец, устал очень, но от него хочется больше контроля мяча все же....,чтобы отнять у него мяч было очень трудно.....Диас - ни о чем, вышел свежий а мяч терял на 1-2.....Васкес нормально, пенальти со стальными нервами....Модрич отыграл в игре неплохо, но пенальти чуть было не испортил все....
Менди - т нормально, то принимал идиотские решения по дриблингу которые могли закончится очень плохо для Реала.....фуффф.....
фиг теперь в таком состоянии уснешь )))
С победой адекватных болел сливочных.
Сити понятно, чемпионская гонка, сил процентов 50, но у Реала то в чемпионате проходной двор
Ну и извечная ошибка любого тренера - игра на удержание
Сыграй реал агрессивно минут 60 и добил бы такой сити, но когда садишься в глубокую оборону и пропускаешь, потом тяжело вернуться в игру
В целом пока достойных команд для чашки не видно
Не удивлюсь если ушастого возьмёт Париж
Бан пользователя