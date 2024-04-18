Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов

18 Апреля 2024 • 00:48 Комментировать (50)
Манчестер Сити
1:1
Реал Мадрид

Второй раунд противостояния двух последних победителей Лиги чемпионов состоялся в Англии. «Манчестер Сити» против мадридского «Реала». Хосеп Гвардиола против Карло Анчелотти. Эрлинг Холанн против Винисиуса Жуниора. И далее по списку.

Протокол игры  
Манчестер Сити

1:1

пен. 3:4

Реал Мадрид
  12'Родриго (0:1)
(1:1) Де Брёйне Кевин76'  
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенГвардиол Йошко  61'Аканджи Мануэль 112' (Ковачич Матео ( 112') Родри Эрнандес  90'Фоден ФилДе Брёйне Кевин 112' (Стоунс Джон ( 112') Силва БернардуГрилиш Джек  59' 72' (Доку Жереми ( 72') Холанн Эрлинг 91' (Альварес Хулиан ( 91')
Запасные: Льюис РикоАке НатанГомес СерхиоОртега ШтефанБобб ОскарЛуис Матеус IIКарсон Скотт
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль  38' 111' (Милитао Эдер ( 111') Рюдигер АнтониоНачо ФернандесМенди Ферлан  90'Вальверде ФедерикоКамавинга ЭдуардоКроос Тони 79' (Модрич Лука ( 79') Родриго 84' (Диас Браим ( 84') Беллингем ДжудВинисиус Жуниор 103' (Васкес Лукас ( 103')
Запасные: Гонсалес ФранСебальос ДаниГарсия Франсиско IIIАррисабалага КепаГюлер АрдаХоселу Санмартин
17 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

Начинали с чистого листа. В первом матче была ничья 3:3. Массу эмоций впитали от матча на «Бернабеу» болельщики обоих клубов. Быстрый гол «небесно-голубых», обмен парой мячей с той и другой стороны плюс спасительный гол «Реала». Многие предпочли бы такое пиршество увидеть в финале, но жребий распорядился иначе.

«Ман Сити» и «Реал» нередко пересекаются в Лиге чемпионов. Если не копать глубже и взять только предыдущий сезон, то там они встретились в полуфинале. В первом матче в Мадриде также родилась ничья, но скромная, 1:1 всего. А в ответке команда Гвардиолы устроила знатную взбучку «сливочным», после чего выиграла финал у «Интера».

На протяжении долгих лет ни один клуб не мог выиграть Лигу чемпионов два раза подряд. Эту традицию прервал как раз «Реал» в 2017 году. Раньше он несколько сезонов кряду не проходил дальше 1/8 финала, но кто сейчас о таком вспоминает? Путь «Манчестер Сити» к первому титулу в Лиге чемпионов тоже тернист был.

У «Реала» оказалось одно изменение в старте по сравнению с матчем восьмидневной давности. Дисквалифицированного Тчуамени в центре обороны подменил Начо. У «Сити» вернулся после травмы Уокер – занял позицию Стоунса на правом фланге. Де Брёйне больше не тошнило – Ковачич присел на лавку. В воротах – Эдерсон, а не Ортега.

На восьмой минуте почуялось первое дыхание опасного момента. «Сити» отыскал свободную зону на правом фланге, в которую ворвался де Брёйне. Последовал сильный прострел от Кевина, и мяч надёжно забрал Лунин. Скорее всего, Гвардиола дал установку специально прессинговать вратаря соперника, однако тот сохранял нервы спокойными.

«Реал» тоже кое-что попробовал впереди. Если примерно на той же минуте первого матча Камавинга забил дальним ударом с рикошетом от Диаша, то теперь Эдуардо без рикошета отправил мяч в руки Эдерсона. Казалось бы, ничего серьёзного. Но уже назревал гол в ворота «Манчестер Сити». Задним числом по факту можно так сказать.

Карвахаль с правого фланга своей половины поля забросил мяч на вертикально чужую. Беллингем там принял игровой снаряд и оставил его Винисиусу. Тот прострелил мимо Диаша и Уокера, а Родриго пробил в Эдерсона и идеально среагировал на добивание, поразив левый нижний (0:1). Счёт открыт на двенадцатой минуте.

«Ман Сити», естественно, это не понравилось. Манкунианцы стали близко приближаться к воротам Лунина и быстро создали несколько шансов для ответного гола. Бернарду Силва пробивал с левой стороны, Рюдигер заблокировал, мяч улетел на угловой. Дальше – ещё корнер. Де Брёйне закрутил его во вратарскую, и Лунин смахнул мяч на новый угловой.

Холанн выиграл верх у Начо и головой пробил выше створа. Вскоре Лунин нейтрализовал новый прострел де Брёйне, но атака хозяев продолжилась. Холанн перевесил Вальверде и вторым этажом протестировал перекладину. Отскок случился на Силву, который не сумел под него подстроиться (в отличие от Родриго в эпизоде с голом).

Контратака «Реала» могла стоить «Сити» второго пропущенного гола. Сгрудились три защитника хозяев в центре и видоизменили пас Винисиуса, в результате мяч добрался чётко до Карвахаля. Размашисто приложился Дани, но только вот попал в Гвардиола. От души выстрелил и Вальверде со значительной дистанции – это уже на трибуны.

Дальний удар де Брёйне в левый угол – Лунин вытащил. Грилиш внедрился в штрафную, пробил с задеванием Карвахаля – угловой. Де Брёйне ахнул справа – мимо противоположной девятки. До конца тайма де Брёйне ещё раз не перехитрил Лунина сухим листом с углового, а Фоден с дистанции запустил сферу вне створа.

На перерыв «Реал» унёс минимальный счёт в свою пользу. «Манчестер Сити» наиграл как минимум на один забитый мяч, но остался без него в первом тайме. Предсказуемо в контратакующем ключе действовал «Мадрид». Карвахаль жёлтой карточкой заработал себе дисквалификацию потенциально на первый полуфинальный матч.

В начале второго тайма Начо едва не завёл мяч в свои ворота. Что-то он зазевался и двинулся назад под прессингом Холанна, а Лунина уже в рамке не было. Удалось всё-таки Начо в нужный момент опомниться и исправить свою оплошность, вынести мяч. После углового с подбора бил Фоден, и получилось не шибко остро в руки Лунина.

Но в целом спокойно шла игра после перерыва. «Реал» вроде спокойно отбивался без моментов, однако подвела гостей ошибка защитника. Доку, выпущенный Гвардиолой на замену, прострелил слева, Рюдигер в падении на ближней штанге подарил мяч де Брёйне, и то не простил, створ поразил. 1:1. Сравнялся счёт и по сумме двух матчей – 4:4.

Де Брёйне вознамерился оформить быстрый дубль. Издали он пальнул чуть выше перекладины. Возможно, Лунин дотянулся до мяча, но углового не было. А когда выкатил слева Доку уже без посредников для де Брёйне, вообще швах для «Реала» накликался. Но здесь простил Кевин, из убойной позиции шарахнув к небу.

Дополнительного времени оказалось не избежать. Команды упустили по моменту в конце второго и третьего таймов. На 90+5-й минуте Холанн коряво не попал в створ на левой штанге. На 105+2-й Браим Диас слева выдал ключевой пас к ближнему краю вратарской, а Рюдигер сходу ткнул мяч не туда, куда хотел.

Реклама


Морально команды были готовы к серии пенальти. По игре она смотрелась наиболее вероятным вариантом. Тренеры не скупились на замены. Гвардиола убрал с поля в том числе Холанна и де Брёйне. Анчелотти снял с игры в дополнительное время подуставшего Винисиуса и травмированного Карвахаля. Родриго был заменён раньше.

Хулиан Альварес имел полумомент на 120-й минуте, когда с правого полуфланга пробил в ближний угол. Лунину там надо было просто обойтись без фокусов, и он не дрогнул. Ну и финальный свисток прозвучал после одной компенсированной минуты. Финальный, но не совсем. Это увлекательное противостояние увенчала серия пенальти.

Открывал послематчевую перестрелку «Манчестер Сити». Хулиан Альварес поразил правый угол – не угадал Лунин (1:0, здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Старина Модрич подвёл партнёров – пробил в сторону левого угла, куда упал Эдерсон, сотворивший спасение (1:0). То есть сразу же осеклись мадридцы.

А Бернарду Силва что сделал? Просто пробил по центру. И даже не паненкой. Хотел спижонить, а Лунин остался на месте и спокойно взял мяч (1:0). Беллингем отличился в левую часть створа, где не оказалось Эдерсона (1:1). Ковачич пробил примерно туда же – а там Лунин (1:1). Васкес – на классе в левый угол (1:2).

Фоден не подкачал и перехитрил Лунина (2:2). Начо снабдил мячом правый угол (2:3). Дальше у «Сити» бил вратарь Эдерсон – в левый угол положил мяч, хотя угадал Лунин (3:3). Ну и Рюдигер пробил решающий одиннадцатиметровый также в левый угол (3:4). Мадридский «Реал» – в полуфинале Лиги чемпионов!

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити

Новости по матчу

Сегодня, 18 Апреля
02:10
Вальверде получил награду лучшему игроку матча «Манчестер Сити» – «Реал»
01:56
Кроос: «Мы знали, что в игре с «Манчестер Сити» придётся страдать»
01:48
Анчелотти – о победе над «Манчестер Сити»: «Нам пришлось страдать»
01:40
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала»
01:32
Родри – о вылете от «Реала»: «На поле была только одна команда» 1
01:24
​Рубен Диаш: «Не знаю, что сказать, я разочарован»
01:24
Беллингем – о победе над «Манчестер Сити»: «Всё решил менталитет»
01:12
Анчелотти – первый тренер, трижды выбивший команду Гвардиолы из Лиги чемпионов
01:02
«Реал» в 17-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов – рекорд
00:48
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов 50
00:35
Холанн не забил «Реалу» ни одного гола в четырёх матчах
00:28
«Реал» потерял Карвахаля из-за травмы
17 Апреля
23:53
Де Брёйне повторил рекорд Лиги чемпионов по результативным действиям в матчах с «Реалом»
23:44
Четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов стал самым результативным за всю историю
23:28
«Реал» не проиграл ни одного из 57 последних матчей в Лиге чемпионов, когда вёл к перерыву
23:13
В первом тайме матча с «Реалом» у Холанна набралось больше ударов, чем пасов
23:04
Анчелотти вышел на второе место среди тренеров «Реала» по числу матчей в Лиге чемпионов
22:52
Холанну потребовалось 37 минут для первого точного паса в игре с «Реалом»
22:51
Родриго повторил личный рекорд результативности в Лиге чемпионов
22:46
Карвахаль пропустит следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов
22:35
Родриго приблизился к рекорду Месси в матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» Гвардиолы
22:28
Родриго отличается голом уже в четырёх матчах кряду
22:25
Родриго забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов
22:23
«Реал» забил первым в ответном матче с «Манчестер Сити»
22:01
Только три игрока превосходят Беллингема по матчам в Лиге чемпионов до 21-летия
21:53
Фердинанд оценил шансы «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом»
21:45
Маркизио сравнил Беллингема с Зиданом
21:30
«Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 69
20:58
Де Брёйне, Уокер и Холанн – в старте «Манчестер Сити» на битву с «Реалом»
20:02
Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
18:56
Мор — о матче «Манчестер Сити» — «Реал»: «Это досрочный финал Лиги чемпионов»
15:37
Беллингем высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити»
15:23
Гвардиола: «Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде» 1
12:56
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Лиги чемпионов — 17 апреля 2024
12:54
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Реал» выходил и не из таких передряг»
11:06
«Манчестер Сити» уверенно победит «Реал» в ответном матче – прогноз суперкомпьютера Opta
10:00
Анчелотти против Гвардиолы: Возможные составы на матч «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов
08:17
Эксперты спрогнозировали победителя матча «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид 4
02:22
Манчестер Сити - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
23:53
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Манчестер Сити – Реал Лиги чемпионов – 17 апреля 2024
21:53
Беллингем: «Люди думают, что «Манчестер Сити» – фаворит, но мы уверены в себе»
20:44
«Реал» никогда не обыгрывал «Манчестер Сити» на выезде – Анчелотти дал комментарий 3
20:40
Беллингем — о 0:4 с «Манчестер Сити»: «Нужно учиться на ошибках»
20:32
Беллингем: «Когда у нас с Винисиусом и Родриго всё получается, это прекрасно»
20:19
Анчелотти поделился ожиданиями от ответной игры с «Манчестер Сити»
20:17
Анчелотти ответил, подготовил ли новый сюрприз для «Манчестер Сити»
20:15
Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити»
20:08
Анчелотти рассказал, выйдет ли Камавинга в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
20:06
Беллингем объяснил, почему стал меньше забивать
19:32
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Лиги чемпионов — 17 апреля 2024
19:02
Уокер, Аке и Стоунс тренировались перед матчем с «Реалом»
18:23
Анчелотти до сих пор не решил, как «Реал» будет играть с «Манчестер Сити» 2
17:10
Бернарду Силва: «Реал» хочет отомстить нам»
16:55
Бернарду Силва рассказал, чем его вдохновляют Модрич и Кроос
16:49
Бернарду Силва: «С де Брёйне мы сильнее – в хороший день его трудно остановить»
16:45
Бернарду Силва: «Мы хотим выиграть два требла подряд»
16:41
Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити» с просьбой перед игрой с «Реалом»
16:36
Гвардиола: Нехорошо думать, что мы уже прошли «Реал»
16:32
Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью»
16:26
Гвардиола: «Лучше играть по средам и субботам, чем не выступать в Лиге чемпионов»
16:22
Гвардиола дал оценку Беллингему
16:18
Гвардиола рассказал, когда сможет подумать о втором подряд требле «Манчестер Сити»
16:06
Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов 1
16:02
Гвардиола: «Я не боюсь «Реал»
15:05
Макманаман: «Реал» не так силён, как «Манчестер Сити»
13:54
«Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
00:53
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Реал Лиги чемпионов – 17 апреля 2024
15 Апреля
21:30
«Манчестер Сити» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:42
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» 1
12:59
Гвардиола: «Реал» удивил нас в первом матче»
11:43
Уокер верит, что сможет сыграть против «Реала» в среду
14 Апреля
01:48
Начо сыграет в основе «Реала» в матче против «Манчестер Сити»
00:11
Анчелотти назвал игрока, который точно выйдет в старте в матче с «Манчестер Сити»
12 Апреля
14:27
Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
11 Апреля
02:53
Фоден – об ответном матче с «Реалом»: «Надеюсь, повторим то, что сделали в прошлом году»
10 Апреля
19:11
Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»
14:24
Елагин: «Папа Карло — это вечный знак качества, но всё же дальше пройдёт Пеп»
03:16
Анчелотти: «Мы хотим сыграть так же в Манчестере» 1
03 Апреля
01:55
Анчелотти рассчитывает, что Милитао наберёт оптимальную форму к ответной игре с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (50) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
saimon2010
18 Апреля 2024 в 01:33
Смотря на игру реала и состав, вот +- подбор игроков как у барсы. А результаты разные. Все таки за счёт опыта папы Карло результаты, что в ЛЧ, что в лалиге лучше чем у хави не более того.
GlorReala
18 Апреля 2024 в 01:29
финал ПСЖ - РЕАЛ..))
cabo verde
18 Апреля 2024 в 01:18
Понятное дело эмоции все дела
Но реал сыграл очень слабо
Отыграть весь матч в глухой обороне против более уставшего соперника, имея равные по классу составы, это как то совсем штремно...
Пенали то лотерея, если бы проиграли - как бы тогда их игру оценивали?
saimon2010
18 Апреля 2024 в 01:17
Реал конечно король этого турнира.
Не удивлюсь, есль возьмут ЛЧ. Но Реалу конечно не хватает забивных напов и усиления со скомейки. Просто не кем усилить. Модрич вообще закис и ему пора на пенсию. Гюлер мне напоминает ситуацию с азаром. Один в один. Травмы + не пошло.
SpsGod
18 Апреля 2024 в 01:16
Кстати отдельно хочу посочувствовать фанам Барсы, две игры подряд проигрывать неприятно)

А на самом деле, думаю что Барса прошла б если не красная, ПСЖ особо и не показывал внятную игру, заиграли только после красной.
saimon2010
18 Апреля 2024 в 01:19
Но и барса особо ничего не показала за 2 игры. В Париже все залетело, что могло. Счёт не по игре был абсолютно
SpsGod
18 Апреля 2024 в 01:19
И даже с учетом того, что Дембеле забил, думаю Барса сделал правильно продав его. Дембеле быстрый, вроде есть какая-то техника, но нет в нем главного и самого важного свойства - игровой интеллект, либо полностью отсутствует, либо недостает его.
saimon2010
18 Апреля 2024 в 01:27
Барса как и Реал оч сильно обновилась. Я думаю барсе не хватает креативного игрока в центре. Все таки если брали Гюндогана под это, то лучшее время его уже прошло. А вот Реалу не хватает такого игрока как Марсело, который успевал везде. И в созидании и в разрушении. Ну и напа уровня хотя бы бенза, мбаппе
CELTIC FROST
18 Апреля 2024 в 01:11
Многие говорят про финал Реал - ПСЖ. А ведь может случится и страшное) дер Классикер - Бавария - Боруссия. Как знать... )
SpsGod
18 Апреля 2024 в 01:13
Да, и такое может быть. Даже не против такого финала с учетом победы Дортмунда)
Kononets86
18 Апреля 2024 в 01:07
По игре победу заслужил МС, но Реал проявил характер, ну и Лунин затащил 2 пенки. Холланд дно полное и безпонтовое, он абсолютно не заслуживает так много игрового времени. Забивает лёгким соперникам, а в действительно важных матчах абсолютно неэффективен.
SpsGod
18 Апреля 2024 в 01:05
Кто б поверил если сказали, что Лунин протащит Реал как это делал Тибо? Никогда б не поверил. Лунин красавец) Отдельный респект Карвахалю.
Мне показалось, что к 70й минуте МСити сам подустал уже и Реал немного ожил.
Тем кому не понравилась "антифутбольная" игра Реала посочувствую)
Hala Madrid!
Sergey999
18 Апреля 2024 в 01:08
Не верил в успех. После жеребьевки Реал сразу со счетов списали.
SpsGod
18 Апреля 2024 в 01:09
Тоже самое, но Реал есть Реал, иногда с этим ничего не поделать)
saimon2010
18 Апреля 2024 в 01:04
Лысый шарлатанов пролетел. Это хорошо. Но честно, в нынешней ЛЧ нет достойных команд для ушатого. Все не о чем. Вот раньше Реал с криро, рамос, иско, марсело. Бавария с рибери, роббеном, швайни. Сейчас таких команд не просматривается. Очень все обновились. Стабильной игры нет ни у кого. А сити как по мне только из-за де брюйне что то из себя представлял, что сейчас, что раньше.
NOBODY
18 Апреля 2024 в 01:03
ну как сегодня играл Лунин, просто потрясающе уверенно....Рудигер тоже молодец несмотря на гол - там просто дуарцкий нежданчки попал в ногу и он так среагировал...
Карвахаль уже не молодой, но играть почти весь матч против сначала Грильяша , потом еще одного бегнка это конечно нечто - и ведь нормально сдерживал!!!!
ВИни сегодня с пасами и без кривляний был гениален, обидно конечно что так и не смог обогнать Уокера, но в целом он играл на команду - какое же внушение должен был сделать Карло ему!!!
Вальверде на уровне отыграл...КРоос неожиданно много обрезов опасных.....блин, Начо закрыл Троллля и не успев похвалить его за стабильность он начинал какие-то привозы, чуть было не забивая в свои ворота......Рордриго нормально, свой забил и в целом старался.....Белингем молодец, устал очень, но от него хочется больше контроля мяча все же....,чтобы отнять у него мяч было очень трудно.....Диас - ни о чем, вышел свежий а мяч терял на 1-2.....Васкес нормально, пенальти со стальными нервами....Модрич отыграл в игре неплохо, но пенальти чуть было не испортил все....
Менди - т нормально, то принимал идиотские решения по дриблингу которые могли закончится очень плохо для Реала.....фуффф.....
фиг теперь в таком состоянии уснешь )))
Sergey999
18 Апреля 2024 в 01:07
И не говори. Фланги усилять надо однозначно, Карвахаль долго тянуть не сможет, Менди на выход. Ну и Мбаппе в нападении))) Вини сегодня сам на себя не похож. Браим ничем не освежил игру. Джуд отпахал достойно. Камавинга много наошибался. Феде это топ)
NOBODY
18 Апреля 2024 в 01:09
да, у Дани возраст и походу травмы начинают о себе давать.....ну тогда А Девиса надо брать, тк сменщик Фран -лз такой же ни о чем как и Менди. увы.....Вини прямо порадовал, как будто за короткое время повзрослел лет на 20.....
Sergey999
18 Апреля 2024 в 01:28
На правый фланг Хакими просится.
Roni
18 Апреля 2024 в 01:00
перед серией пенальти было видно как сильно волновались Ситевсы. Даже после промоха Модрича Реал был спокоен
NOBODY
18 Апреля 2024 в 01:07
кстати, кто бил пенальти у Реала - 3 защитника ))) наверное те, у которых с нервами просто в порядке.....
Bartimeus
18 Апреля 2024 в 00:58
Когда какая-то лотерея или финал кубка - Реал всегда берет свое, есть менталитет победителей. Наверно, теперь некому помешать Реалу взять ушастого.
С победой адекватных болел сливочных.
Sergey999
18 Апреля 2024 в 01:29
У Баварии шанс на единственный трофей. Выложаться по полной, прогулки легкой не будет
CELTIC FROST
18 Апреля 2024 в 00:57
100500 угловых. 70 процентов владения. удары... но лишь примерно 3 голевых момента за примерно 130 минут. Реал явно извлек уроки из прошлогоднего разгрома. А Пеп не впервые не смог переиграть (якобы агронома)) Анчи. МС не удержали взятую высоту. итальянский стиль игры (а кто-то еще ругал Маура)) взял свое. и ужасные пенали от товарищей из Сити в этом помогли...
cabo verde
18 Апреля 2024 в 00:57
Матч очень низкого уровня
Сити понятно, чемпионская гонка, сил процентов 50, но у Реала то в чемпионате проходной двор
Ну и извечная ошибка любого тренера - игра на удержание
Сыграй реал агрессивно минут 60 и добил бы такой сити, но когда садишься в глубокую оборону и пропускаешь, потом тяжело вернуться в игру
В целом пока достойных команд для чашки не видно
Не удивлюсь если ушастого возьмёт Париж
Sergey999
18 Апреля 2024 в 01:04
Самая достойная команда вчера пропустила 4 мяча на своем поле от ПСЖ...
NOBODY
18 Апреля 2024 в 00:57
покритикую все же....ну что за дурацкая привычка бить пенальти щечкой...МОдрич - ты чуть было не подвел всю командду....как так????? примитивнейший, слабый, неточный удар....
Sparrow88
18 Апреля 2024 в 00:58
Да судя по его реакции, он сам себя ругал за бездарный удар. Но помнить будут другое ))
NOBODY
18 Апреля 2024 в 01:04
конечно ругал, но зачем тогда так бил то )))
Sparrow88
18 Апреля 2024 в 01:07
А вот на этот вопрос нету у меня ответа )) как и нету желания спать.
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
«Лучше больше отдохнуть, чем сыграть семь матчей и сразу включаться в мощную зарубу»: Рыбин – о финале Кубка Гагарина Плющев: «Длительная пауза «Локомотива» может плохо сказаться на игре команды» Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
1
1.63 4.30 4.90
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Арсенал Арсенал
1
0
2.35 3.80 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
02:17 · Лига чемпионов
Начо: «Манчестер Сити» создал нам много проблем, но мы – «Реал»
02:10 · Лига чемпионов
Вальверде получил награду лучшему игроку матча «Манчестер Сити» – «Реал»
01:57 · Лига чемпионов
​Впервые в истории Лиги чемпионов два английских клуба выбили в один день
01:56 · Лига чемпионов
Кроос: «Мы знали, что в игре с «Манчестер Сити» придётся страдать»
01:54 · Лига чемпионов
​Гвардиола: «Бернарду Силва - надёжный игрок»
01:48 · Лига чемпионов
Анчелотти – о победе над «Манчестер Сити»: «Нам пришлось страдать»
01:40 · Лига чемпионов
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала»
01:36 · Лига чемпионов
​Артета: «Нас ждёт гонка за титулом в АПЛ»
01:32 · Лига чемпионов
Родри – о вылете от «Реала»: «На поле была только одна команда» 1
01:24 · Лига чемпионов
​Рубен Диаш: «Не знаю, что сказать, я разочарован»
01:24 · Лига чемпионов
Беллингем – о победе над «Манчестер Сити»: «Всё решил менталитет»
01:12 · Лига чемпионов
Анчелотти – первый тренер, трижды выбивший команду Гвардиолы из Лиги чемпионов
01:02 · Лига чемпионов
«Реал» в 17-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов – рекорд
00:55 · Лига чемпионов
Полуфинал Лиги чемпионов пройдёт без английских команд – такого не было четыре года
00:43 · Лига чемпионов
Артета высказался о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем