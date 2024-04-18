Артета высказался о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал неудачу своей команды в противостоянии с «Баварией».

«Канониры» потерпели поражение в ответной четвертьфинальной встрече (0:1) в Мюнхене, уступив по сумме двух матчей со счётом 2:3.

«В нашей раздевалке полное опустошение. Мы разочарованы. Я не могу найти подходящих слов.

В такой момент нужно находиться рядом с игроками и поддерживать их – именно их усилия позволили нам пройти этот путь», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Артеты.

Отметим, что «Арсенал» уступил «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов уже в пятый раз в истории.