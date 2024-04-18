​Кейн: «Мы надеемся на победу в Лиге чемпионов»

Мюнхенская «Бавария» лишилась шансов на победу в немецком чемпионате, но зато клуб вернулся в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв лондонский «Арсенал». Теперь в клубе мечтают о победе в этом турнире, об этом заявил английский нападающий Гарри Кейн, перебравшийся в баварский клуб в прошлом сезоне. Кейн доселе ещё не выиграл ни одного трофея в своей карьере:

- Цель и ожидания - это победа в Лиге чемпионов. Мы упустили чемпионат, но после 11 лет сплошных побед это, наверное, нормально. Сейчас мы хотим наслаждаться Лигой чемпионов, - цитирует слова BBC Sport.

В последний раз «Бавария» побеждала в самом престижном клубном турнире футбольной Европы в 2020 году.