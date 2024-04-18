Холанн не забил «Реалу» ни одного гола в четырёх матчах

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн снова не смог проявить свой бомбардирский талант в матче с мадридским «Реалом».

23-летний игрок вышел в стартовом составе «горожан» в ответной встрече четвертьфинала, а после завершения основного времени был заменён на Хулиана Альвареса, так и не отметившись результативными действиями. Таким образом, звёздный норвежец не забил ни одного гола в четырёх встречах со «сливочными» в нынешнем и прошлых сезонах – худший показатель для форварда против конкретного соперника в рамках Лиги чемпионов.

Основное время ответного матча «Манчестер Сити» – «Реал» завершилось со счётом 1:1. Общий счёт противостояния – 4:4.