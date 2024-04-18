​Кейн: «Невероятная победа»

Мюнхенская «Бавария» лишилась шансов на победу в немецком чемпионате, но зато клуб вернулся в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв лондонский «Арсенал». Один из творцов этой победы, Гарри Кейн, прокомментировал итоги матча, он наслаждается победой против принципиального соперника.

- Невероятная победа. Для нас сезон складывается непросто, но сейчас мы в полуфинале благодаря голу Киммиха, и это прекрасно, - цитирует слова Кейна BBC Sport.

В последний раз «Бавария» побеждала в самом престижном клубном турнире футбольной Европы в 2020 году. Кейн, как известно, не побеждал в нём никогда.