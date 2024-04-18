Нойер стал единоличным рекордсменом по «сухим» матчам в Лиге чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер – новый рекордсмен Лиги чемпионов по «сухим» матчам.

38-летний игрок помог мюнхенцам сохранить ворота в неприкосновенности в ответной встрече 1/4 финала с лондонским «Арсеналом» (1:0). Коллектив Томаса Тухеля добыл путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, выиграв противостояние с общим счётом 3:2, а Нойер стал рекордсменом турнира по количеству матчей без пропущенных мячей – 58. На втором месте в рейтинге остался экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс (57), третий – Джанлуиджи Буффон (52).

Мануэль Нойер попробует улучшить свой показатель в полуфинале, где «Бавария» сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с мадридским «Реалом».