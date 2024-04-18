У Саки – ноль ударов и созданных шансов в игре с «Баварией»

Вечером среды лондонский «Арсенал» в очередной раз расстроил своих преданных болельщиков. «Канониры» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА проиграли «Баварии» (0:1) и по сумме двух встреч (2:3) не смогли пройти дальше.

Особенно бросается в глаза ужасная статистика Букайо Саки, одного из лучших игроков «канониров». Как сообщает телеграм-канал «Английский акцент», Сака не только не забил и не ассистировал в минувшем матче. Англичанин ни разу не бил по воротам Мануэля Нойера, не создал ни единого шанса партнёрам. Также у него ноль из четырёх успешных навесов и ноль из трёх удачных попыток дриблинга.

На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал»