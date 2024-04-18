Киммих признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Арсенал»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих стал героем четвертьфинального матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Гол немецкого игрока принёс «Баварии» победу над «канонирами» (1:0) и путёвку в полуфинал. Общий счёт противостояния – 3:2.

Именно Киммих получил от УЕФА награду лучшему футболисту матча. Помимо решающего гола, забитого на 63-й минуте встречи в Мюнхене, 29-летний хавбек отметился четырьмя передачами под удар – лучший показатель в поединке среди представителей обеих команд.

Сегодняшний забитый мяч стал для Йозуа Киммиха вторым в сезоне и первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.