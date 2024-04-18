Тухель – первый немецкий тренер, вышедший в полуфинал Лиги чемпионов с тремя разными командами

«Бавария» сумела обыграть «Арсенал» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Коллектив из Мюнхена взял верх над лондонцами с общим счётом 3:2 благодаря сегодняшней минимальной победе в родных стенах. Согласно информации Opta, Томас Тухель стал первым в истории тренером из Германии, сумевшим вывести в полуфинал Лиги чемпионов три разные команды. До «Баварии» специалист принимал участие в 1/2 финала турнира с лондонским «Челси» и «ПСЖ».

Томас Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Наставник покинет клуб по окончании сезона – об этом было объявлено официально в феврале.

В полуфинале «Бавария» сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» – «Реал».