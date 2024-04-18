«Бавария» в пятый раз выбила «Арсенал» в плей-офф Лиги чемпионов

Путь лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов вновь завершился на «Баварии».

«Канониры» не смогли победить в родных стенах на прошлой неделе (2:2), а Мюнхене уступили со счётом 0:1. Это уже пятый в истории случай, когда «Арсенал» уступает «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов. Только одной команде удавалось выбивать из турнира конкретного соперника ещё чаще – речь о мадридском «Реале», который оставлял за бортом всё ту же «Баварию» шесть раз.

Любопытно, что мадридский «Реал» может выбить «Баварию» из Лиги чемпионов и в текущей кампании: команды встретятся в полуфинале, если «сливочным» удастся взять верх в противостоянии с «Манчестер Сити».