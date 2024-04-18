«Арсенал» не играл в полуфинале Лиги чемпионов уже 15 лет

Весной 2009 года лондонский «Арсенал» в последний раз играл в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. С тех пор «канониры» либо вылетали из турнира до этой стадии, либо и вовсе в Лигу чемпионов не попадали.

Так, вечером среды «Арсенал» проиграл «Баварии» в гостях с минимальным счётом. Всё решил один гол, оформленный защитником мюнхенцев Йозуа Киммихом. По итогу двух встреч лондонцы вылетели из ЛЧ с общим счётом 2:3, более опытная команда Томаса Тухеля движается дальше.

Больше информации о поединке мюнхенцев и «канониров» в нашем отчёте. Параллельно свою битву продолжают «Манчестер Сити» и «Реал».