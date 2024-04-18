«Бавария» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2020 года

«Бавария» взяла верх над лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первая встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:2, а в ответной игре немецкому гранду удалось одержать минимальную победу благодаря голу Йозуа Киммиха на 63-й минуте. «Баварии», таким образом, удалось добраться до полуфинальной стадии самого престижного еврокубка впервые за четыре года – в том розыгрыше мюнхенцы стали триумфаторами турнира, одолев в полуфинале и финале французские «Лион» и «ПСЖ» соответственно.

Соперником «Баварии» по полуфиналу нынешней Лиги чемпионов станет победитель противостояния «Манчестер Сити» – «Реал», которое перешло в дополнительное время после ничьей 4:4 по итогам двух 90-минуток.