На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный четвертьфинальный матч между «Баварией» и «Арсеналом» был не самым зрелищным. Лондонцы играли с небольшим преимуществом, зато мюнхенцы реализовали свой шанс и победили.

В среду стали известны имена ещё двух полуфиналистов Лиги чемпионов. В Мюнхене путёвку оспаривали «Бавария» и «Арсенал». Если после жеребьёвки небольшим фаворитом казался английский клуб, то после первого поединка в Лондоне, кажется, чаша немного склонилась в пользу немцев. Ничья 2:2 был довольно неплохим счётом для подопечных Томаса Тухеля перед ответным поединком.

Игра началась в невысоком темпе, казалось, обе команды не хотели рисковать на старте встречи. Первый опасный момент в матче был создан лишь в середине первого тайма. Геррейру разогнал атаку по левому краю и сделал передачу на Мазрауи, который пробил из пределов штрафной, но после попадания в защитника гостей мяч прошёл мимо створа.

Команды обменивались подходами к воротам друг друга, но не более того. Гости ответили своим шансом по истечении получаса игры. Эдегор пробил издали справа, мяч задел Горецку и изменил направление, но Нойер среагировал и отбил футбольный снаряд, а потом и успел его накрыть.

По итогам первого тайма «Арсенал» чаще бил по воротам, но в целом нули на табло к перерыву выглядели закономерным исходом. В начале второй половины гостей спас каркас ворот. Киммих навесил справа, а Горецка пробил в перекладину. Мяч отскочил к Геррейру, который бил с левого угла штрафной, но Райя среагировал и отбил на угловой. После этого «канониры» захватили инициативу, но вот только моментов не создавали.

«Бавария» же свой шанс в середине второго тайма реализовала. Сане прорывался справа к воротам и навесил, но Райя выбил мяч, но недалеко. Геррейру с левого угла штрафной навесил в центр, где Киммих оторвался от Мартинелли и головой пробил в цель, выведя свою команды вперёд и в матче, и в противостоянии.

Артета сразу серьёзно усилил атаку, но у «Арсенала» придавить «Баварию» не получалось. Более того, мюнхенцы пытались поддавливать соперника. Никаких моментов лондонцы не создавали, и подопечные Томаса Тухеля спокойно вели поединок к победному результату. Даже какого-то навала «канониры» организовать не смогли.

Таким образом, «Бавария» - полуфиналист Лиги чемпионов, а «Арсенал» завершил участие в турнире. Соперником мюнхенцев в полуфинале станет победитель пары «Манчестер Сити» и «Реала», первый матч этой стадии пройдёт через две недели. Пока же на носу внутренние чемпионаты. В Англии «Арсенал» продолжает борьбу за чемпионство, и в ближайшем туре «канониры» отправятся на выезд к «Вулверхэмптону». Для «Баварии» же борьба за титул завершилась неудачно, но на выезд к «Униону» всё равно ехать надо.