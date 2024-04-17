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Лига чемпионов

На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов

17 Апреля 2024 • 23:54 Комментировать (6)
Бавария
1:0
Арсенал
окончен

Ответный четвертьфинальный матч между «Баварией» и «Арсеналом» был не самым зрелищным. Лондонцы играли с небольшим преимуществом, зато мюнхенцы реализовали свой шанс и победили.

Протокол игры  
Бавария1:0Арсенал
(1:0) Киммих Йозуа63'  
Нойер МануэльКиммих Йозуа  90'Де Лигт МаттейсДайер ЭрикМазрауи Нуссаир 76' (Мин-Чжэ Ким ( 76') Горецка ЛеонЛаймер Конрад  54'Сане Лерой 89' (Упамекано Дайо ( 89') Мусиала ДжамалГеррейру РафаэлКейн Гарри
Запасные: Сарагоса БрайанУльрайх СвенМюллер ТомасПерец ДаниэльЧупо-Мотинг ЭрикПавлович АлександрТель Матис
Райя ДавидУайт Бен  84'Салиба ВильямГабриэль дос СантосТомиясу Такэхиро 86' (Нкетиа Эдди ( 86') Эдегор МартинЖоржиньо II 68' (Жезус Габриэль ( 68'  90') Райс ДекланСака БукайоХаверц КайМартинелли Габриэл 68' (Троссар Леандро ( 68')
Запасные: Виейра ФабиуЭльнени МохамедНелсон РайсХейн Карл-ЯкобКивёр ЯкубРемсдейл АаронСмит-Роу ЭмильПарти ТомасЗинченко Александр
17 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

В среду стали известны имена ещё двух полуфиналистов Лиги чемпионов. В Мюнхене путёвку оспаривали «Бавария» и «Арсенал». Если после жеребьёвки небольшим фаворитом казался английский клуб, то после первого поединка в Лондоне, кажется, чаша немного склонилась в пользу немцев. Ничья 2:2 был довольно неплохим счётом для подопечных Томаса Тухеля перед ответным поединком.

Игра началась в невысоком темпе, казалось, обе команды не хотели рисковать на старте встречи. Первый опасный момент в матче был создан лишь в середине первого тайма. Геррейру разогнал атаку по левому краю и сделал передачу на Мазрауи, который пробил из пределов штрафной, но после попадания в защитника гостей мяч прошёл мимо створа.

Команды обменивались подходами к воротам друг друга, но не более того. Гости ответили своим шансом по истечении получаса игры. Эдегор пробил издали справа, мяч задел Горецку и изменил направление, но Нойер среагировал и отбил футбольный снаряд, а потом и успел его накрыть.

По итогам первого тайма «Арсенал» чаще бил по воротам, но в целом нули на табло к перерыву выглядели закономерным исходом. В начале второй половины гостей спас каркас ворот. Киммих навесил справа, а Горецка пробил в перекладину. Мяч отскочил к Геррейру, который бил с левого угла штрафной, но Райя среагировал и отбил на угловой. После этого «канониры» захватили инициативу, но вот только моментов не создавали.

«Бавария» же свой шанс в середине второго тайма реализовала. Сане прорывался справа к воротам и навесил, но Райя выбил мяч, но недалеко. Геррейру с левого угла штрафной навесил в центр, где Киммих оторвался от Мартинелли и головой пробил в цель, выведя свою команды вперёд и в матче, и в противостоянии.

Артета сразу серьёзно усилил атаку, но у «Арсенала» придавить «Баварию» не получалось. Более того, мюнхенцы пытались поддавливать соперника. Никаких моментов лондонцы не создавали, и подопечные Томаса Тухеля спокойно вели поединок к победному результату. Даже какого-то навала «канониры» организовать не смогли.

Таким образом, «Бавария» - полуфиналист Лиги чемпионов, а «Арсенал» завершил участие в турнире. Соперником мюнхенцев в полуфинале станет победитель пары «Манчестер Сити» и «Реала», первый матч этой стадии пройдёт через две недели. Пока же на носу внутренние чемпионаты. В Англии «Арсенал» продолжает борьбу за чемпионство, и в ближайшем туре «канониры» отправятся на выезд к «Вулверхэмптону». Для «Баварии» же борьба за титул завершилась неудачно, но на выезд к «Униону» всё равно ехать надо.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон

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Комментарии (6) Все комментарии
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Zed2891
18 Апреля 2024 в 00:07
Просто изи для немцев.
Для Арсенала Ротеты за полтора часа ноль опасных моментов, просто ноль. Это признак высочайшего "мастерства" против полудеревянной Баварии не Хайнкеса или Флика, а Тухеля. В составе Дайеры, Мазрауи, Лаймеры))).
И главное почему в больших играх Арсенал Ротеты превращается в какой-то Селтик, просто бей беги, с бесчисленным количеством примитивных навесов в штрафную. И кто-то этого прилизанного шарлатана сравнивает с лысым из Сити. Почему марку держит один Эдегор в больших играх, туповатый бегунок Мартинелли, это уровень кубков, Сака, такая Сака, почему то тоже превращается в Озила, Хаверц -это просто Хаверц. Жезус это списанный вечно поломанный труп.
По большому счету произошло то, что и должно было, эта команда с переоцененками и откровенным хламом достигла своего пика, а так называемый тренер, просто физрук, психологически плохо готовит команду и не может выжимать из них максимум.
CELTIC FROST
18 Апреля 2024 в 00:16
При этом. что удивительно. состав этого Арсенала якобы существенно по ценнику превосходит стоимость игроков Баварии. / А по делу. все так - ты. увы. прав.
Zed2891
18 Апреля 2024 в 00:21
Состав Арсенала оценивается больше миллиарда. Но во главе стоит шарлатан. Понабрал Зинаиду, Жорика, Жезуса и прочий списанный хлам и втирает про доверие процессу. И в игре против такой Баварии ноль опасных моментов. Когда уже у руководства откроются глаза на эту большую профанацию от баска. Ещё в игре с Виллой была заметна полная импотенция и откуда то взявшаяся лень и расслабленность, и моменты не доигрывают, в целом надёжная защита стала периодически сбоить. Ну не вывозит Ротета весь сезон без периодических провалов. Это по моему очевидно.
cabo verde
18 Апреля 2024 в 00:41
Да ладно тебе, чемпионская гонка подточила силы топ3 АПЛ, отсюда и слабая игра ливера, Арса и мс
Артета - лучшее что было с арсеналом после Венгера и все это знают
cAspEr
18 Апреля 2024 в 00:01
Молодцы Баварцы
CELTIC FROST
18 Апреля 2024 в 00:00
К сожалению, ожидаемо. Это же Арсенал, Бавария и еврокубки... Честно говоря, удивляли эксперты, почему-то определившие канониров в безоговорочные фавориты. Была надежда на то, что Арсенал вдруг внезапно явит что-то необычное. Но по итогу, даже скупая игра хозяев принесла им победу.
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