Де Брёйне повторил рекорд Лиги чемпионов по результативным действиям в матчах с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вновь смог огорчить мадридский «Реал».

Бельгиец поразил ворота «сливочных» в ответном матче четвертьфинала, установив равенство в матче (1:1) и по сумме двух встреч (4:4). В активе де Брёйне теперь восемь результативных действий в поединках с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов (четыре гола и четыре ассиста) – повторение рекорда турнира, докладывает Opta. Ранее единоличным рекордсменом на протяжении долгого времени был Джоване Элбер, имеющий те же показатели в играх с мадридским грандом.

Напомним, что на прошлой неделе Кевин де Брёйне не сыграл с «Реалом» из-за проблем со здоровьем.