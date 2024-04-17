Четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов стал самым результативным за всю историю

В Лиге чемпионов установлен рекорд по суммарному количеству голов, забитых на стадии 1/4 финала.

Историческим для всего турнира стал гол Йозуа Киммиха на 63-й минуте сегодняшнего поединка «Баварии» против лондонского «Арсенала». Мяч немецкого полузащитника – 31-й в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов, что является рекордным показателем для данной стадии за всю историю. Прежний рекорд был установлен двадцать лет назад – в кампании-2003/04 – тогда участники 1/4 финала поразили ворота друг друга 30 раз.

Вскоре после гола Киммиха показатель улучшил Кевин де Брёйне, сравнявший счёт в матче «Манчестер Сити» – «Реал» (1:1 и 4:4 по сумме двух встреч). Общее количество голов в четвертьфинале достигло 32-х.