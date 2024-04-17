«Реал» не проиграл ни одного из 57 последних матчей в Лиге чемпионов, когда вёл к перерыву

Мадридский «Реал» поставил «Манчестер Сити» перед крайне непростой задачей.

«Сливочные» открыли счёт в ответной игре, проходящей в на поле «горожан», уже на 12-й минуте – отличился Родриго. Команда Карло Анчелотти минимально ведёт по сумме двух встреч (4:3). Как отмечает Opta, «Реал» не проиграл ни в одном из последних 57 поединков Лиги чемпионов, когда уходил на перерыв с преимуществом в счёте (50 побед и 7 ничьих).

Последнее поражение мадридцев при подобных раскладах состоялось в апреле 2013 года в матче против «Галатасарая», который смог победить 3:2, уступая 0:1 после первой половины.