«Бавария» повела в матче с «Арсеналом»

«Бавария» открыла счёт в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. На 63-й минуте это сделал защитник мюнхенцев Йозуа Киммих, головой из пределов чужой штрафной поразивший ворота Давида Райи.

После гола Киммиха «Бавария» выходит в лидеры пары по сумме двух встреч – 3:2. Прошлая игра в Лондоне завершилась боевой ничьей – 2:2.

Текстовая трансляция встречи «Баварии» и «Арсенала» проходит на нашем портале. Напомним, что «Бавария» может рассчитывать на завоевание трофея только в Лиге чемпионов, в чемпионате Германии в выходные чемпионом стал «Байер».