Дембеле помог «ПСЖ» настроиться на ответный матч с «Барселоной»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле сыграл ключевую роль в противостоянии с «Барселоной» – не только на поле, но и в раздевалке.

26-летний футболист забил по одному голу в обеих играх с «сине-гранатовыми», а во втором случае был признан лучшим игроков матча. Парижане, напомним, уступили в родных стенах (2:3), но сумели отыграться в ответном выездном матче (4:1). Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, после неудачи в первой игре Дембеле был одним из первых, кто попытался сплотить и вдохновить команду. Отмечается также, что француз горит желанием помочь «ПСЖ» впервые выиграть Лигу чемпионов.

В полуфинале гранду Лиги 1 предстоит сыграть против ещё одной бывшей команды Усмана Дембеле – дортмундской «Боруссии».