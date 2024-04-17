В первом тайме матча с «Реалом» у Холанна набралось больше ударов, чем пасов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не слишком вовлечён в построение атак своей команды.

«Горожане» завершили первый тайм ответного матча 1/4 финала с мадридским «Реалом», уступая в счёте (0:1), однако значительно превзошли оппонентов по количеству нанесённых ударов. Один только Холанн успел трижды пробить до перерыва, при этом, что любопытно, передач у норвежца оказалось даже меньше – всего две, отмечает Squawka, несмотря на ощутимое преимущество его команды по проценту владения мячом.

События матча «Манчестер Сити» – «Реал» освещаются на сайте LiveResult в режиме текстовой онлайн-трансляции.