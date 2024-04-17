Защитник «Арсенала» Томиясу потерял контактную линзу во время матча с «Баварией»

В матче «Баварии» и «Арсенала» в Лиге чемпионов случилась пауза. На несколько минут игра остановилась по необычной для футбола причине – защитник лондонцев Такэхиро Томиясу потерял линзу после эпизода борьбы. В итоге на несколько минут начало второго тайма игры было прервано.

Напомним, что в первом тайме «Бавария» и «Арсенал» счёт не открыли. В первом матче, что прошёл на минувшей неделе, команды сыграли в Лондоне в боевую ничью со счётом 2:2.

Текстовая трансляция поединка проходит на нашем портале.

Что любопытно, после того как Томиясу пришёл в себя, японец создал опасную атаку «Арсенала», но голом она не завершилась.