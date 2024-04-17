Анчелотти вышел на второе место среди тренеров «Реала» по числу матчей в Лиге чемпионов

В эти минуты английский «Манчестер Сити» принимает на своём поле испанский «Реал» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. На данный момент счёт 1:0 в пользу мадридского клуба 1:0 – отличился бразильский форвард Родриго.

Отметим, что для наставника «Реала» Карло Анчелотти эта игра стала 60-й в Лиге чемпионов во главе «сливочных».

Таким образом, по этому показателю итальянский специалист сравнялся с Висенте дель Боске. При этом лишь Мигель Муньос провёл во главе мадридцев больше матчей в главном еврокубковом турнире (71).