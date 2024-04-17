«Бавария» и «Арсенал» в первом тайме голов не забили

В Мюнхене проходит второй матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и «Арсеналом». Оба коллектива в первой половине ответной игры имели шансы забить, однако счёт никому открыть так и не удалось – 0:0.

Напомним, что первый матч между коллективами прошёл на минувшей неделе в Лондоне и завершился боевой ничьей – 2:2. В составе «Баварии» забили Гарри Кейн (с пенальти) и Серж Гнабри, в составе «Арсенала» - Букайо Сака и Леандро Троссар.

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча мюнхенцев и лондонцев можно на нашем портале. В параллельном матче в Манчестере играют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».