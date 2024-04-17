Холанну потребовалось 37 минут для первого точного паса в игре с «Реалом»

Форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну потребовалось аж 37 минут матча с «Реалом» в Лиге чемпионов, чтобы сделать первый в этой игре для себя точный пас. Фактом делится телеграм-канал «Английский акцент».

Напомним, что по итогу первого тайма «Сити» уступает «сливочным» с минимальным счётом. Быстрый гол в составе «Реала» оформил форвард Родриго Гоэс, случилась голевая атака на 12-й минуте встречи.

Следить за вторым таймом игры можно будет в текстовой трансляции от нашего портала. В параллельном матче в Мюнхене в рамках ответных встреч четвертьфинала Лиги чемпионов счёт пока не открыт.