Родриго повторил личный рекорд результативности в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Реала» Родриго достиг тех же показателей в Лиге чемпионов, что и в предыдущих сезонах.

Бразилец отличился на 12-й минуте ответного матча четвертьфинала против «Манчестер Сити» – теперь на его счету семь результативных действий в нынешней кампании Лиги чемпионов (пять голов и два ассиста). По данным Opta, 23-летний нападающий уже повторил свой лучший показатель голевых действий в турнире. Любопытно, что в каждой из трёх предыдущих кампаний игрок достигал абсолютно идентичного результата – пять голов и два результативных паса.

Благодаря голу Родриго «Реал» повёл в противостоянии с «Манчестер Сити» со счётом 4:3. На сайте LiveResult можно следить за дальнейшими событиями встречи.