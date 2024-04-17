Карвахаль пропустит следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов

Дани Карвахаль, защитник мадридского «Реала» получил жёлтую карточку в конце первого тайма матча между «сливочными» и «Манчестер Сити» в Манчестере. Испанец в грубой манере сбил с ног игрока атаки «горожан» Джека Грилиша. Таким образом, Дани пропустит следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов из-за перебора предупреждений.

«Реал», напомним, ведёт по ходу встречи. Быстрый гол в составе мадридцев оформил Родриго Гоэс на 12-й минуте поединка. Пока что общий счёт в паре 4:3 в пользу испанского коллектива.

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