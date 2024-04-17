Родриго приблизился к рекорду Месси в матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» Гвардиолы

Нападающий мадридского «Реала» Родриго вышел на второе место по количеству забитых мячей в матчах Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Именно 23-летний бразилец открыл счёт в ответной игре, поразив ворота «горожан» уже на 12-й минуте. По данным Squawka, Родриго с четырьмя голами занимает второе место в списке игроков, забивших наибольшее количество мячей в поединках Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» с момента прихода в клуб Гвардиолы (сезон-2016/17). Лидером рейтинга остаётся Лионель Месси (пять голов), по четыре мяча, как и Родриго, имеют на своём счету Карим Бензема, Максвел Корне и Мусса Дембеле.

На счету Родриго в общей сложности 20 голов в 49 матчах Лиги чемпионов за «Реал».