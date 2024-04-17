Родриго отличается голом уже в четырёх матчах кряду

Великолепную форму обрёл Родриго Гоэс, форвард мадридского «Реала». Вечером среды он открыл счёт в игре «сливочных» с «Манчестер Сити» на выезде на 12-й минуте поединка.

Таким образом, у Родриго уже четыре голевых матча подряд, если брать и национальную сборную игрока – сборную Бразилии. Сначала он забил в товарищеском матче сборных Испании и Бразилии (3:3), после уже за клуб оформил дубль в ворота «Атлетика» (2:0) в рамках испанской Примеры и забил в прошлом матче «Реала» с «Сити» в Мадриде (3:3).

Текстовая трансляция битвы «Манчестер Сити» и «Реала» проходит на нашем портале. Впереди «сливочные», 1:0.