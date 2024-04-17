Родриго забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Родриго достиг отметки в 20 забитых мячей в Лиге чемпионов.

23-летний футболист открыл счёт на 12-й минуте ответной четвертьфинальной встречи с «Манчестер Сити», выведя «Реал» вперёд по сумме двух игр (4:3). Этот гол стал для бразильца 20-м в Лиге чемпионов за всю карьеру – для достижения отметки потребовалось провести всего 49 игр (30 выходов в старте). Также в активе форварда «сливочных» десять результативных передач.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция ответного матча «Манчестер Сити» против мадридского «Реала». Победитель противостояния сыграет в полуфинале против триумфатора дуэли «Бавария» – «Арсенал».