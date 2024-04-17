«Реал» забил первым в ответном матче с «Манчестер Сити»

В Манчестере в ответном четвертьфинальном матче «Манчестер Сити» и «Реала» открыт счёт. Сделал это Родриго Гоэс, форвард «сливочных». Случилось это на 12-й минуте игры после того, как нападающий замкнул точный прострел от Федерико Вальверде.

Напомним, что теперь по итогу двух встреч впереди «Реал» - 4:3. Первая игра между коллективами состоялась на минувшей неделе и завершилась ничьей – 3:3.

Текстовая трансляция этого многообещающего матча топ-команд проходит на нашем портале. Впереди «Реал» - 1:0. В параллельном матче между «Бавариейм и «Арсеналом» счёт ещё не открыт.