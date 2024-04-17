Тухель рассказал, за счёт чего «Бавария» может обыграть «Арсенал»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал интервью перед стартовым свистком в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча мюнхенцев с «Арсеналом» прошла в Лондоне на прошлой неделе, а её итогом стала результативная ничья – 2:2.

«Нам необходимо полностью выложиться. От нас потребуется страсть и та же тактическая дисциплина, что и в первой игре. Крайне важно, чтобы болельщики подталкивали нас. Нам нужен этот дополнительный импульс, чтобы обыграть «Арсенал». Мы готовы поставить на карту всё», – приводит BBC слова Тухеля из предматчевого интервью.

Встреча «Бавария» – «Арсенал» стартовала в 22:00 по московскому времени. Следить за ней можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.