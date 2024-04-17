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Тухель рассказал, за счёт чего «Бавария» может обыграть «Арсенал»

17 Апреля 2024 • 22:10 Комментировать
Бавария
0:0
Арсенал
1 2.35 X 3.80 2 2.75
2-й тайм

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал интервью перед стартовым свистком в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча мюнхенцев с «Арсеналом» прошла в Лондоне на прошлой неделе, а её итогом стала результативная ничья – 2:2.

«Нам необходимо полностью выложиться. От нас потребуется страсть и та же тактическая дисциплина, что и в первой игре. Крайне важно, чтобы болельщики подталкивали нас. Нам нужен этот дополнительный импульс, чтобы обыграть «Арсенал». Мы готовы поставить на карту всё», – приводит BBC слова Тухеля из предматчевого интервью.

Встреча «Бавария» – «Арсенал» стартовала в 22:00 по московскому времени. Следить за ней можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Томас Тухель ещё теги

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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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