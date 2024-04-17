Только три игрока превосходят Беллингема по матчам в Лиге чемпионов до 21-летия

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингема приближается к рекорду по количеству матчей в Лиге чемпионов среди игроков моложе 21 года.

Сегодняшний ответный поединок 1/4 финала против «Манчестер Сити» – 31-й для англичанина в рамках самого престижного еврокубка. Как отмечает BBC, только Сеск Фабрегас (34), Роке Санта Крус и Икер Касильяс (оба – 32) провели больше матчей в Лиге чемпионов до достижения 21-летнего возраста.

Беллингем отметит свой 21-й день рождения 29 июня. Таким образом, чтобы повторить рекорд Фабрегаса, хавбеку «сливочных» необходимо сыграть в обеих полуфинальных встречах и финале.