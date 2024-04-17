Фердинанд оценил шансы «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о шансах «Манчестер Сити» на успех в противостоянии с мадридским «Реалом».

«Горожане» добились ничьей в выездном матче, прошедшем на прошлой неделе в Мадриде (3:3). Сегодня в 22:00 по московскому времени стартует ответная встреча.

«У «Манчестер Сити» достаточно уверенности, чтобы добыть победу в матче с «Реалом», но если по содержанию игра будет такой же, как первая, то это на руку «Реалу», который очень силён в переходных стадиях», – заявил телеэксперт перед началом ответного четвертьфинального поединка.

На сайте LiveResult можно следить за ходом матча «Манчестер Сити» – «Реал» в формате текстовой трансляции.