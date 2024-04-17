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Мартинелли, Сака и Хаверц – на острие атаки «Арсенала» в игре с «Баварией»

17 Апреля 2024 • 21:16 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
1 2.35 X 3.80 2 2.75
Через 0 ч. 25 мин.

Лондонский «Арсенал» огласил свой состав на вечернюю битву Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Выглядит он следующим образом:

Райя, Уайт, Габриэль дос Сантос, Салиба, Томиясу, Эдегор, Райс, Жоржиньо, Мартинелли, Хаверц, Сака.

Напомним, что первая игра в Лондоне завершилась боевой ничьей на прошлой неделе – 2:2. Голами в составе «Арсенала» отметились Букайо Сака и Леандро Троссар, сравнявший счёт ближе к концовке поединка.

Ранее свой состав на поединок огласила и «Бавария».

Следить за текстовой трансляцией этой многообещающей игры можно будет на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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