«Бавария» огласила состав на битву с «Арсеналом», Кейн, Сане и Мусиала – в деле

Вечером среды в Мюнхене «Бавария» будет принимать лондонский «Арсенал». Игра пройдёт в рамках второго матча четвертьфинала Лиги чемпионов, первая игра, прошедшая в Лондоне, завершилась ничьей – 2:2.

Томас Тухель огласил стартовый состав «Баварии» на игру с «канонирами»:

Нойер, Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи, Геррейру, Горецка, Лаймер, Сане, Кейн, Мусиала.

Отметим, что даже на скамейке нет Сержа Гнабри, который отличился в прошлом матче между командами в Лондоне – у него травма. Также травмирован Кингсли Коман.

Напомним, что следить за матчем во всех красках можно будет на нашем портале в формате текстовой трансляции.