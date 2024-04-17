Де Брёйне, Уокер и Холанн – в старте «Манчестер Сити» на битву с «Реалом»

Вечером среды пройдёт увлекательный матч Лиги чемпионов УЕФА. «Манчестер Сити» примет дома мадридский «Реал», командам после боевой ничьей (3:3) предстоит выявить победителя во втором четвертьфинальном поединке. «Горожане» назвали свой состав на грядущую игру, он выглядит так:

Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Уокер, Аканджи, Родри, Бернарду Силва, де Брёйне, Фоден, Грилиш, Холанн.

Напомним, что текстовую трансляцию этой битвы можно читать на нашем портале. Ранее свой стартовый состав огласили «сливочные». В нём, разумеется, нашлось место Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему.