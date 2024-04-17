Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

17 Апреля 2024 • 20:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1 1.63 X 4.30 2 4.90
Через 0 ч. 25 мин.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде против «Манчестер Сити». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти включил в стартовый состав таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первой игре «Реал» и «Манчестер Сити» сильнейшего не выявили – ничья 3:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
20:58
Де Брёйне, Уокер и Холанн – в старте «Манчестер Сити» на битву с «Реалом»
20:02
Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
18:56
Мор — о матче «Манчестер Сити» — «Реал»: «Это досрочный финал Лиги чемпионов»
15:37
Беллингем высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити»
15:23
Гвардиола: «Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде» 1
12:56
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Лиги чемпионов — 17 апреля 2024
12:54
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Реал» выходил и не из таких передряг»
11:06
«Манчестер Сити» уверенно победит «Реал» в ответном матче – прогноз суперкомпьютера Opta
10:00
Анчелотти против Гвардиолы: Возможные составы на матч «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов
08:17
Эксперты спрогнозировали победителя матча «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид 4
02:22
Манчестер Сити - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
23:53
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Манчестер Сити – Реал Лиги чемпионов – 17 апреля 2024
21:53
Беллингем: «Люди думают, что «Манчестер Сити» – фаворит, но мы уверены в себе»
20:44
«Реал» никогда не обыгрывал «Манчестер Сити» на выезде – Анчелотти дал комментарий 3
20:40
Беллингем — о 0:4 с «Манчестер Сити»: «Нужно учиться на ошибках»
20:32
Беллингем: «Когда у нас с Винисиусом и Родриго всё получается, это прекрасно»
20:19
Анчелотти поделился ожиданиями от ответной игры с «Манчестер Сити»
20:17
Анчелотти ответил, подготовил ли новый сюрприз для «Манчестер Сити»
20:15
Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити»
20:08
Анчелотти рассказал, выйдет ли Камавинга в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
20:06
Беллингем объяснил, почему стал меньше забивать
19:32
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Лиги чемпионов — 17 апреля 2024
19:02
Уокер, Аке и Стоунс тренировались перед матчем с «Реалом»
18:23
Анчелотти до сих пор не решил, как «Реал» будет играть с «Манчестер Сити» 2
17:10
Бернарду Силва: «Реал» хочет отомстить нам»
16:55
Бернарду Силва рассказал, чем его вдохновляют Модрич и Кроос
16:49
Бернарду Силва: «С де Брёйне мы сильнее – в хороший день его трудно остановить»
16:45
Бернарду Силва: «Мы хотим выиграть два требла подряд»
16:41
Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити» с просьбой перед игрой с «Реалом»
16:36
Гвардиола: Нехорошо думать, что мы уже прошли «Реал»
16:32
Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью»
16:26
Гвардиола: «Лучше играть по средам и субботам, чем не выступать в Лиге чемпионов»
16:22
Гвардиола дал оценку Беллингему
16:18
Гвардиола рассказал, когда сможет подумать о втором подряд требле «Манчестер Сити»
16:02
Гвардиола: «Я не боюсь «Реал»
15:05
Макманаман: «Реал» не так силён, как «Манчестер Сити»
13:54
«Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
00:53
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Реал Лиги чемпионов – 17 апреля 2024
15 Апреля
21:30
«Манчестер Сити» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:42
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» 1
12:59
Гвардиола: «Реал» удивил нас в первом матче»
11:43
Уокер верит, что сможет сыграть против «Реала» в среду
14 Апреля
01:48
Начо сыграет в основе «Реала» в матче против «Манчестер Сити»
00:11
Анчелотти назвал игрока, который точно выйдет в старте в матче с «Манчестер Сити»
12 Апреля
14:27
Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
11 Апреля
02:53
Фоден – об ответном матче с «Реалом»: «Надеюсь, повторим то, что сделали в прошлом году»
10 Апреля
19:11
Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»
14:24
Елагин: «Папа Карло — это вечный знак качества, но всё же дальше пройдёт Пеп»
03:16
Анчелотти: «Мы хотим сыграть так же в Манчестере» 1
03 Апреля
01:55
Анчелотти рассчитывает, что Милитао наберёт оптимальную форму к ответной игре с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»
Спортивные новости
Плющев: «Длительная пауза «Локомотива» может плохо сказаться на игре команды» Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Экс-тренер сборной России заявил, что перед началом сезона не видел «Локомотив» в финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.04.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.64 4.00 4.70
Видео
17.04.24 в 22:00
Бавария Бавария
Арсенал Арсенал
2.43 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
21:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Бавария» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
21:16 · Лига чемпионов
Мартинелли, Сака и Хаверц – на острие атаки «Арсенала» в игре с «Баварией»
21:12 · Лига чемпионов
«Бавария» огласила состав на битву с «Арсеналом», Кейн, Сане и Мусиала – в деле
20:58 · Лига чемпионов
Де Брёйне, Уокер и Холанн – в старте «Манчестер Сити» на битву с «Реалом»
20:02 · Лига чемпионов
Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
19:31 · Лига чемпионов
Кейн — о финале Лиги чемпионов на «Уэмбли»: «Для меня нет лучшего места, чтобы выиграть трофей»
19:26 · Лига чемпионов
«Барселона» не только вылетела из Лиги чемпионов, но и потеряла деньги
18:56 · Лига чемпионов
Мор — о матче «Манчестер Сити» — «Реал»: «Это досрочный финал Лиги чемпионов»
17:24 · Лига чемпионов
Араухо сделал заявление после красной карточки в матче с «ПСЖ» 1
16:31 · Лига чемпионов
«Мбаппе убивает «Барсу»: мадридская пресса хвалит нападающего после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
15:37 · Лига чемпионов
Беллингем высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде» 1
13:10 · Лига чемпионов
Булыкин спрогнозировал точный счёт матча «Манчестер Сити» - «Реал»
13:02 · Лига чемпионов
Хави отреагировал на слова Энрике
Все новости
Рекомендуем