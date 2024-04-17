Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде против «Манчестер Сити». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти включил в стартовый состав таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первой игре «Реал» и «Манчестер Сити» сильнейшего не выявили – ничья 3:3.