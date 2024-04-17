Кейн — о финале Лиги чемпионов на «Уэмбли»: «Для меня нет лучшего места, чтобы выиграть трофей»

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» поделился мнением о том, что финал турнира пройдёт в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли».

«Существует возможно сыграть на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов, а такое случается нечасто. Именно здесь я хочу попытаться выиграть Лигу чемпионов. Для меня нет лучшего места, чтобы завоевать этот трофей», — приводит слова футболиста TNT Sports.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счётом 2:2. Что касается ответной встречи, то она запланирована на сегодня, 17 апреля. Матч начнётся в Мюнхене в 22:00 по московскому времени.