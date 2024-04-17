«Барселона» не только вылетела из Лиги чемпионов, но и потеряла деньги

«Барселона» проиграла во вторник вечером «ПСЖ» со счётом 1:4 и вылетела из Лиги чемпионов. В каталонском клубе огорчены не только из-за спортивной составляющей, но и из-за финансовой. Поражение означает для «сине-гранатовых» потерю 50 миллионов фунтов (около 58 миллионов евро), в том числе из-за непопадания на клубный чемпионат мира – 2025. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на RMC Sport.

Потеря денег является для «Барселоны» чувствительной, учитывая серьёзность финансовых трудностей, с которыми сталкивался клуб в последние годы.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Реала» на выезде.