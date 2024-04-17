Мор — о матче «Манчестер Сити» — «Реал»: «Это досрочный финал Лиги чемпионов»

Экс-игрок Эдуард Мор высказался о предстоящем матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Напомним, что первая встреча между командами завершилась со счётом 3:3.

«На мой взгляд, это досрочный финал, две самые сильные команды играют между собой. В первом матче был фейерверк голов. Во второй встрече я его не жду. Но забитые мячи точно будут.

Обе команды хороши в атаке. Безусловно, ещё большее внимание в этом матче они уделят обороне. Но очень уж хороши игроки атаки», — цитирует бывшего футболиста издание «РБ Спорт».

Игра состоится сегодня, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.