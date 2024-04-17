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Араухо сделал заявление после красной карточки в матче с «ПСЖ»

17 Апреля 2024 • 17:24 Комментировать
Барселона
1:4
ПСЖ

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо сделал заявление после красной карточки, полученной им в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Араухо удалили при счёте 1:0 в пользу каталонской команды. В итоге «сине-гранатовые» проиграли 1:4 и вылетели.

«Футбол, который доставил мне столько радости, теперь сильно по мне ударил. Я благодарю тех, кто поддержал меня, благодарю партнёров, которые полностью выложились на поле, благодарю болельщиков, которые верили в нас до конца. Мне очень жаль, что я не подарил вам эту радость. В следующий раз попробуем снова. «Барса», навсегда!» - написал Араухо в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
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