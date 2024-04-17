«Мбаппе убивает «Барсу»: мадридская пресса хвалит нападающего после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

После поражения «Барселоны» от «ПСЖ» (1:4) на своём поле в четвертьфинале Лиги чемпионов мадридская пресса восхлавляет нападающего Килиана Мбаппе.

Так, заголовок газеты AS утром вышла с заголовком: «Мбаппе убивает «Барсу». Marca написала: «Мбаппе сожрал «Барсу».

Французский футболист однозначно не был лучшим игроком матча, учитывая выступление Витиньи и Усмана Дембеле, который в итоге, стал лучшим игроком матча. Однако мадридские журналисты были сосредоточены на игре Мбаппе, которая их впечатлила.

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