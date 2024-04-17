Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Мбаппе убивает «Барсу»: мадридская пресса хвалит нападающего после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

17 Апреля 2024 • 16:31 Комментировать

После поражения «Барселоны» от «ПСЖ» (1:4) на своём поле в четвертьфинале Лиги чемпионов мадридская пресса восхлавляет нападающего Килиана Мбаппе.

Так, заголовок газеты AS утром вышла с заголовком: «Мбаппе убивает «Барсу». Marca написала: «Мбаппе сожрал «Барсу».

Французский футболист однозначно не был лучшим игроком матча, учитывая выступление Витиньи и Усмана Дембеле, который в итоге, стал лучшим игроком матча. Однако мадридские журналисты были сосредоточены на игре Мбаппе, которая их впечатлила.

Мбаппе и Дембеле ломают «Барселону», «Боруссия» выкидывает за борт Симеоне

Анчелотти против Гвардиолы: Возможные составы на матч «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов


 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Лига Чемпионов Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»
Спортивные новости
Канарейкин: Думаю, что «Рейнджерс» могут просто порвать «Вашингтон» Плющев оценил игру Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.04.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.64 4.00 4.70
Видео
17.04.24 в 22:00
Бавария Бавария
Арсенал Арсенал
2.43 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
17:24 · Лига чемпионов
Араухо сделал заявление после красной карточки в матче с «ПСЖ»
16:31 · Лига чемпионов
«Мбаппе убивает «Барсу»: мадридская пресса хвалит нападающего после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
15:37 · Лига чемпионов
Беллингем высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде» 1
13:10 · Лига чемпионов
Булыкин спрогнозировал точный счёт матча «Манчестер Сити» - «Реал»
13:02 · Лига чемпионов
Хави отреагировал на слова Энрике
12:54 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Реал» выходил и не из таких передряг» эксклюзив
12:46 · Англия. Премьер-лига
Венгер дал прогноз на матч «Бавария» – «Арсенал»
12:12 · Лига чемпионов
Гасилин предложил железную ставку на матч «Баварии» и «Арсенала»
12:04 · Лига чемпионов
«Бавария» или «Арсенал»: Андронов назвал полуфиналиста Лиги чемпионов
12:01 · Лига чемпионов
​СММ-щики «ПСЖ» вовсю «троллят» «Барселону»
11:47 · Германия. Бундеслига
Кан: «Тухель – один из самых желанных тренеров в Европе, его трудности в «Баварии» говорят о многом»
11:06 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» уверенно победит «Реал» в ответном матче – прогноз суперкомпьютера Opta
10:05 · Лига чемпионов
Витинья прокомментировал разгром «Барселоны» в Лиге чемпионов
09:30 · Лига чемпионов
Денис Попов: «После удаления Араухо шансы «Барселоны» были минимальны» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем