Беллингем высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дал комментарий по поводу интереса к себе со стороны «Манчестер Сити» в прошлом году.

«Интерес «Манчестер Сити»? Я разговаривал со многими клубами, советовался с семьёй, ведь было сложно обрабатывать столько информации посреди сезона. Но как только мне позвонил «Реал», я не стал долго думать. Вот почему я здесь», - цитирует Беллингема издание AS.

В среду, 17 апреля, «Реал» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на выезде. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.