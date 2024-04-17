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Беллингем высказался об интересе со стороны «Манчестер Сити»

17 Апреля 2024 • 15:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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Через 5 ч. 29 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дал комментарий по поводу интереса к себе со стороны «Манчестер Сити» в прошлом году.

«Интерес «Манчестер Сити»? Я разговаривал со многими клубами, советовался с семьёй, ведь было сложно обрабатывать столько информации посреди сезона. Но как только мне позвонил «Реал», я не стал долго думать. Вот почему я здесь», - цитирует Беллингема издание AS.

В среду, 17 апреля, «Реал» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на выезде. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.

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