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Булыкин спрогнозировал точный счёт матча «Манчестер Сити» - «Реал»

17 Апреля 2024 • 13:10 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями об ответном матче «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Соперники равны, но для меня «Сити» все равно фаворит. Они посильнее и должны выиграть Лигу Чемпионов. Думаю, «Манчестер Сити» обыграет «Реал» со счетом 2:1», - приводятся слова эксперта на страницах Sport24.

В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 3:3. Ответный поединок состоится на стадионе в Манчестере сегодня, 17 апреля, начало – 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в ½ финала с «Баварией» или «Арсеналом».

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