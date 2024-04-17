Хави отреагировал на слова Энрике

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на слова наставника «ПСЖ» Луиса Энрике.

После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (1:4) рулевой парижан заявил на пресс-конференции, что надеется на многолетнюю работу Хави в каталонском клубе. На что тренер «сине-гранатовых» ответил, что он не останется в команде по окончании текущего сезона.

Стоит сказать, что руководство «Барселоны» всеми способами пытается сохранить Хави, но сам тренер решительно настроен покинуть клуб.

21 апреля «Барселона» встретится на выезде с «Реалом» в рамках 32-го тура Ла Лиги. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.