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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Реал» выходил и не из таких передряг» эксклюзив

17 Апреля 2024 • 12:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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Через 7 ч. 20 мин.

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид». В первой встрече между командами зафиксировалась ничья 3:3.

- «Манчестер Сити» лучше по исполнению, у него есть стабильность и ресурсы. В первом матче слабо сыграл Холанн, не было де Брёйне. Фаворитом явно будет «Сити», но «Реал» – это такая команда, которая в любом состоянии выходила победителем и не из таких передряг. В первом матче тот же Модрич появился на замену и удивил всех своими рывками и желанием. Очень многое зависит от Винисиуса. Когда он в порядке и ярко попадает в игру, когда он на кураже, соперникам очень тяжело, – сказал Чугунов.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится сегодня, 17 апреля, в 22:00 по московскому времени.

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