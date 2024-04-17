Гасилин предложил железную ставку на матч «Баварии» и «Арсенала»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем поединке между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Арсеналом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«Второй матч этой прекрасной пары. Железная ставка - «обе забьют»! Даже не хочу ничего говорить, вы сами понимаете. Жду яркой игры, как в Англии», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Напомним, что в первой встрече «Арсенала» и «Баварии» была зафиксирована ничья со счетом 2:2. Ответный поединок состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.