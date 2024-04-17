«Бавария» или «Арсенал»: Андронов назвал полуфиналиста Лиги чемпионов

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» на своем поле примет лондонский «Арсенал». Об этом поединке поделился мнением известный футбольный комментатор Алексей Андронов.
«Предлагаю поставить на проход «Баварии» дальше. Пусть это даже может случиться и за пределами основного времени. А может быть, и в серии пенальти», - передает слова Андронова «РБ Спорт».
Ответный матч состоится на стадионе в Мюнхене сегодня, 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В первом поединке команды расписали результативную ничью со счетом 2:2.
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