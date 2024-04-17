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​СММ-щики «ПСЖ» вовсю «троллят» «Барселону»

17 Апреля 2024 • 12:01 Комментировать
Барселона
1:4
ПСЖ

Парижский «ПСЖ» оказался сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей четвертьфинала Лиги чемпионов, обыграв каталонцев в ответном матче со счётом 4:1. После этого радость в стане французов зашкалила.

В частности, в одном из официальных аккаунтов была опубликована фотография одетой в футболку «Барселоны» Джоконды, рядом с которой торжествует Маркиньос, во вчерашнем матче своеобразно отмечавший каждое своё удачное действие.

Другая фотография изображала воздушный шар в цветах «Барселоны» (при определённой долее воображения в этом можно было увидеть и намёк на мыльный пузырь), упавший в воды Сены и утонувший там.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией».


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Евро-Футбол.Ру,
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