​СММ-щики «ПСЖ» вовсю «троллят» «Барселону»

Парижский «ПСЖ» оказался сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей четвертьфинала Лиги чемпионов, обыграв каталонцев в ответном матче со счётом 4:1. После этого радость в стане французов зашкалила.

В частности, в одном из официальных аккаунтов была опубликована фотография одетой в футболку «Барселоны» Джоконды, рядом с которой торжествует Маркиньос, во вчерашнем матче своеобразно отмечавший каждое своё удачное действие.

Другая фотография изображала воздушный шар в цветах «Барселоны» (при определённой долее воображения в этом можно было увидеть и намёк на мыльный пузырь), упавший в воды Сены и утонувший там.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией».